Das Gerät lässt sich mit einem Auto an den Einsatzort ziehen und dort am Straßenrand abkoppeln. Dann ist es in der Lage, mehrere Tage und Nächte ohne weiteres Zutun zu arbeiten - wie zuletzt an der Reeperbahn in Eckernförde.

Im Unterschied zu den herkömmlichen, individuell aufstellbaren Blitzern muss der Anhänger nicht vor Ort von Mitarbeitern betreut werden. Denn die sensible Messtechnik hinter der Scheibe am Heck befindet sich unter einem sicheren Stahlkleid - das laut Hersteller sogar schusssicher ist.

Weiterer Test trotz Sabotage an Blitzer-Anhänger in Sehestedt

Ein ähnliches Gerät testete die Ordnungsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde bereits ab Dezember vergangenen Jahres. Das Glas wurde jedoch beschädigt, als der Anhänger Ende Februar zum Blitzen an der Landesstraße 42 zwischen Sehestedt und Steinrade abgestellt worden war.

Der Kreis erstattete Anzeige, der Verursacher konnte aber bis heute nicht ermittelt werden. Trotzdem verfolgt die Verwaltung den Plan weiter.

"Wir sind von der Idee überzeugt, weil sich damit Verkehrssicherheit in hohem Maß herstellen lässt", sagte Kreisverwaltungsdirektor Martin Kruse. Mit dem Anhänger seien Geschwindigkeitsmessungen zu jeder Tageszeit und auch an Wochenenden möglich.

Probe-Messungen in Rendsburg , Fleckeby und Eckernförde

Das zeigte sich bereits bei Messungen Ende August in der Alten Kieler Landstraße in Rendsburg und im Anschluss in Fleckeby an der Schule. An beiden Einsatzorten wurde über mehrere Tage geblitzt. Bis zu zehn Tage am Stück sind möglich.

"Als Messsystem kommt die Poliscan FM1 der Firma Vitronic zum Einsatz. Die Anlage misst mehrere Fahrzeuge auf mehreren Spuren gleichzeitig", teilte Kruse zuletzt dem Hauptausschuss mit. Dabei komme Lasertechnik zum Einsatz.

"Sie ist in der Lage, auch dicht hintereinander fahrende Fahrzeuge zu messen und die Messwerte eindeutig zuzuordnen." Die Fotos ließen sich jederzeit aufrufen, sodass eine Kontrolle der Ergebnisse möglich sei, ohne die Messung zu unterbrechen.

400 Orte für Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Anlage wird per Batterie betrieben. Ein zweiter Satz mit Ladestation sei vorhanden, "sodass der Anhänger ohne Unterbrechung eingesetzt werden kann", so Kruse. Er lässt sich mit einem Modem ausstatten, das die erfassten und verschlüsselten Daten

drahtlos übertragen kann und den Fernzugriff auf das Messsystem ermöglicht.

Nach Abschluss der Testphase vergleicht Kruses Fachbereich beide Geräte. Dann werde entschieden, ob einer und - wenn ja - welcher der Anhänger angeschafft wird. Sie kosten zwischen 200.000 und 300.000 Euro.

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es 400 Stellen, an denen die Verwaltung und die Polizei Blitzer aufstellen, etwa an Schulen, Kindergärten und Altenheimen. Auch Straßenabschnitte gehören dazu, an denen es besonders häufig kracht, sogenannte Unfallschwerpunkte.

