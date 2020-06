Der Elektroauto-Hersteller Tesla siedelt sich in Gettorf an. Das US-Unternehmen hat dazu das ehemalige Autohaus Kuntz an der Kieler Chaussee gemietet. Das teilten Philipp und Henrike Kuntz am Mittwoch mit. Damit ist Gettorf der erste Tesla-Standort in Schleswig-Holstein. Der nächste ist in Hamburg.