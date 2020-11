Der Umzug des Finanzamtes Eckernförde nach Schleswig wird voraussichtlich 2023 erfolgen. Das geht aus einer Anfrage von FDP und der unabhängigen Ratsfrau Doris Rautenberg an das Finanzministerium hervor. Kritik entzündet sich an den Kosten in Millionenhöhe für die Verlagerung.