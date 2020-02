Frauen-Power beim Rock am Strand

Eckernförde

"Knallharte Frauenpower" verspricht Veranstalter Daniel Spinler von Baltic Eventmanagement. Mit Thundermother stehen nun die Highlights für das Open Air in Eckernförde, für das Spinler bereits The BossHoss gewinnen konnte, die im Sommer mit ihrem achten Album "Black is Beautiful" auf große Tournee gehen wollen. Die nördlichste der 14 Stationen liegt im Ostseebad.

Frischer Support für die musikalischen Country-Desperados sind die Schwedinnen. Thundermother wurde 2009 von der Gitarristin Filippa Nässil gegründet. Nachdem sich Sängerin Guernica Mancini mit ihrer blues-getränkten Stimme dazugesellte, begann für die Stockholmerinnen ein internationaler Aufstieg.

Nach einer Umstrukturierung in 2017 spielte die Band wenig später in neuer Formation bereits wieder erste Konzerte in Europa, darunter auf dem Wacken Open Air. Angetrieben vom harten Anschlag ihrer Trommelfrau Emlee Johannsson beweisen sich die Schwedinnen in einer von Männern dominierten Musik-Sparte zwischen Metal, Hardrock und Blues-Rock.

Der Kartenvorverkauf für den Rock am Strand ist bereits gut angelaufen. Der Veranstalter rechnet mit 7000 bis 8000 Besuchern. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.rock-am-strand.de.

