Tierpark Gettorf öffnet am 1. März: So groß ist die Freude beim Chef

Gettorf

Seit Mitte Dezember ist der Tierpark Gettorf, wie auch andere Freizeit- und Kultureinrichtungen, wegen der Corona-Landesverordnung für den Publikumsverkehr geschlossen. Doch selbst im Lockdown fällt im Zoo reichlich Arbeit an: Saubermachen in den Gehegen, Affe & Co. füttern oder auch eine Tierarztvisite gehören dazu.

Gleichzeitig laufen, wie auch in anderen Betrieben und Branchen, die Kosten weiter. „Wir brauchen dringend wieder Eintrittsgelder“, sagt Bumann. Er beziffert die Kosten mit rund 100.000 Euro pro Monat.

Zwar herrsche in der kühlen Jahreszeit traditionell weniger Betrieb im Tierpark Gettorf. Dennoch erwirtschafte der Zoo von November bis Februar sonst unterm Strich um die 300.000 Euro. Dazu tragen Eintrittsgeld, Saisonkartenverkauf und Stofftierabsatz bei.

Tierpark Gettorf öffnet am 1. März: Dem Chef fällt ein Stein vom Herzen

Aufgrund des Lockdowns kämen jedoch diesmal in besagtem Zeitraum durch Staatsmittel, Spenden und überschaubare Eintrittseinnahmen grob geschätzt gerade einmal 150.000 Euro zusammen. Seit Januar lebe der Tierpark Gettorf von Rücklagen, so der Zoochef.

Zumal Reparaturen im Tierpark Gettorf anfallen. „In der Tropenhalle leckt es an einigen Stellen rein“, berichtet Bumann. Die Dachreparatur lasse sich nicht länger aufschieben. Der Auftrag sei daher raus. Der Zoochef spricht von Kosten in Höhe von rund 150.000 Euro. Unterdessen sei an weitere Investitionen in Neubauten oder die Gehegestruktur wegen der finanziellen Lage gegenwärtig kaum zu denken.

Tierpark Gettorf: Feiertage zählen zu den „stärksten Tagen“ im ganzen Jahr

„Ich habe ja Verständnis für die Reglementierungen“, betont Bumann. So überrasche ihn die Verlängerung des Lockdowns nicht. Trotzdem fällt ihm angesichts der Lockerung für Zoos zum 1. März ein Stein vom Herzen. Denn im vergangenen Jahr war der Tierpark Gettorf über Ostern in der Corona-Zwangspause. Dabei zählten gerade die Feiertage zu den „stärksten Tagen“ im ganzen Jahr. Immerhin tummelten sich Ostern schon viele Urlauber und Familienausflügler im Tierpark Gettorf, wenn das Wetter mitspiele.

Tierpark Gettorf wartet jetzt auf Vorgaben vom Land

Angesichts der eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten im Lockdown habe sich bei Kindern und Erwachsenen ein beachtlicher Nachholbedarf angestaut. Umso glücklicher ist Bumann, dass Lockerungen für Zoos bereits ab März gelten – und nicht erst einen Monat später zu Ostern: „Dann verteilt sich der Besucherandrang auch besser.“

Gleichwohl ließen sich Hygiene- und Abstandsregeln unter freiem Himmel im Tierpark Gettorf gut umsetzen. Er hofft, dass mögliche Auflagen rechtzeitig vor der Wiedereröffnung im März bekannt gegeben werden.

Nun müssen bloß noch die Corona-Zahlen im Sinkflug bleiben: Denn die Vorstellung, dass es zu Ostern einen erneuten Lockdown gibt, bezeichnet der Geschäftsführer als Katastrophe.