Von Tilmann Post

Exotischer Dauergast in der Ostsee: Der Delfin, der immer wieder an derselben Sperrgebietstonne vor Hemmelmarks Küste auftaucht. Die Whale and Dolphin Conservation (WDC) und die Gesellschaft zur Rettung der Delphine (GRD) mahnen dazu, Abstand zu dem Tier zu halten. Quelle: Michael Wittl