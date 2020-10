Haben Sie den Durchblick auf der Straße bei Dunkelheit? Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich an den Scheinwerfern, den Wischerblättern oder am Waschwasserstand. Oktober ist der Wintercheck-Monat der Autowerkstätten. Auch der Reifenwechsel steht an. Ein Besuch beim Kfz-Service Timmermann in Gettorf.