Tolk

Der Familien-Freizeitpark Tolk-Schau öffnet seine Tore. Ab Sonnabend kann der Märchenpark nach der coronabedingten Schließung wieder besucht werden. Das teilte der Familienfreizeitpark am Dienstag auf seinen Internetseiten mit.

Eintrittskarten sind demnach nur online buchbar. Da gastronomische Angebote und Shops nur eingeschränkt geöffnet sein werden, wird die Mitnahme eines Picknickkorbs empfohlen.

Anzeige

Im Park muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten und etwa in Warteschlangen und einzelnen Fahrgeschäften eine Maske getragen werden. Einige Angebote sind zudem nur eingeschränkt nutzbar.

Weitere KN+ Artikel

Klicken Sie hier, um weitere Nachrichten aus Eckernförde zu lesen.

Newsletter der Kieler Nachrichten

Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden.

Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Corona-Liveblog: So ist die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein

Karstadt in Kiel: Einkauf ohne Maske trotz Attest verwehrt

So geht es den Unternehmen in der Corona-Krise

Hansa-Park in Sierksdorf öffnet im Juni: Was sich durch Corona alles ändert

Abstandsregeln bei Anti-Rassismus-Demo missachtet: Heiner Garg mahnt zu Vorsicht bei Demos

Holstentherme Kaltenkirchen: Freibad hat wieder geöffnet

Kein Abi-Ball: Wie Schüler in Schleswig-Holstein trotzdem feiern wollen

Kreis Schleswig-Flensburg: Schulen wegen Corona-Verdacht geschlossen

Schleswig-Holsteiner müssen nach Rückkehr aus Schweden in Quarantäne

Prüfungen in Corona-Zeiten: Uni Kiel will Zelte aufstellen

Corona in Schleswig-Holstein: So viele Genesene und Erkrankte gibt es aktuell

Corona-Krise: Kieler Schokodeern kämpft um Existenz

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Von RND/dpa