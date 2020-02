Das Benefizkonzert der Kieler Chorformation Eight Voices am Sonnabend, 22. Februar in der Gettorfer Kirche fällt aus. Der Chor bedauere die kurzfristige Absage aus Krankheitsgründen sehr, teilt er im Netz mit. Er hätte zugunsten des Hospizvereins Dänischer Wohld gesungen.