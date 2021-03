Die Bewerbung Eckernfördes als touristische Modellregion mit kontrollierten Lockerungen für Gaststätten und Vermieter in der Corona-Pandemie kommt bei der Wirtschaft gut an. „Wir begrüßen diese Entscheidung ausdrücklich“, sagt Wilfried Wagner, Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde.

Von Christoph Rohde