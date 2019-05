Wie gerne halten sich Gäste und Einheimische an Orten wie Hafen, Strand, Kurpark und Innenstadt in Eckernförde auf? Was gibt es zu verbessern? Zum Thema Aufenthaltsqualität beteiligten sich Mittwochabend rund 45 Bürger an einem Workshop zur Zukunft des Tourismus im Ostseebad.