Fleckeby Schwansen

„Wir haben gute Voraussetzungen für das Modellprojekt“, sagt LTO-Geschäftsführer in Fleckeby, einer der 16 Kommunen im Amt Schlei-Ostsee. Damit meint er die bundesweit niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz-Werte in den zur LTO gehörenden Bereichen der Kreise Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg. Ein weiteres Plus: „Viele Gäste sind in Ferienhäusern. Dadurch kommt es nicht zu Gruppenbildungen“, so Triphaus. Zudem würden die Anreisenden individuelle Naturerlebnisse suchen.

Geöffnet werden sollen Ferienwohnungen und -häuser, Camping- und Wohnmobilstellplätze

Das Konzept für das vom 19. April bis 16. Mai laufende Modellprojekt wurde beim Kieler Wirtschaftsministerium eingereicht. Geöffnet werden sollen Ferienwohnungen und -häuser, Camping- und Wohnmobilstellplätze und – wie ab Montag, 12. April, für ganz Schleswig-Holstein bei einer Inzidenz unter 100 vorgesehen – die Außenbereiche der Gastronomie. Der Kreis der gemäß Landesverordnung besuchbaren Freizeiteinrichtungen wie Museen soll um ausgewählte Betriebe erweitert werden – zum Beispiel die Schlei-Schifffahrt.

Lesen Sie auch: 4-Stufen-Plan - Wie der Tourismus in Schleswig-Holstein hochgefahren werden soll

Voraussetzung sei immer eine Voranmeldung, um Kassenschlangen zu verhindern. „Auch Betriebe aus der Hotellerie können sich beteiligen“, so Triphaus. „Allerdings bleiben Frühstücksräume in der ersten Phase der Öffnung geschlossen. Die Verpflegung kann auf den Zimmern oder im Außenbereich angeboten werden“, erläutert er.

Hygienekonzepte und regelmäßige Tests

Selbstverständlich müssten alle Beteiligen Hygienekonzepte vorstellen. Und natürlich geht es nicht ohne Tests. „Jeder Gast muss bei der Anreise beim Vermieter einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf“, berichtet Triphaus. Spätestens am dritten Tag müsse ein neuer Test vorgelegt werden, dann immer wieder in Vier-Tage-Intervallen.

„Im Bereich Schwansen wird für die vier Wochen mit geschätzt 16000 Ankünften gerechnet“, prognostiziert Triphaus. Für die Anreisenden sind neue Testkapazitäten nötig. „Wir stellen für 80 Prozent der Ankünfte je zwei Tests pro Woche bereit. Das werden in Schwansen 6400 Tests pro Woche und 914 pro Tag“, definiert er die Zielmarke. „Zu den fünf bestehenden Testzentren im Amt Schlei-Ostsee kommen dann neue“, führt Amtsdirektor Gunnar Bock an.

Lesen Sie auch:Nach Wildunfall - Damwildkalb Elli entdeckt die Freiheit

Im Ostseebad Damp würden die Betreibergesellschaften aus der Vamed-Gruppe 2000 Untersuchungen pro Woche sicher stellen. Ansonsten sei das Team des Karbyer Arztes Olaf Petzoldt an vier Standorten für 1100 Tests pro Woche zuständig: im Sportheim im Damper Ortsteil Vogelsang-Grünholz, auf dem Campingplatz der Familie Heide in Klein Waabs, im DLRG-Gebäude in Schönhagen und auf dem Campingplatz Schubystrand.

Wissenschaftliche Begleitung durch die Gesundheitsämter der Kreise

„Die Gesundheitsämter der Kreise leisten die wissenschaftliche Begleitung. Ergebnisse werden ihnen täglich gemeldet. Sie bekommen so belastbare Zahlen aus dem Tourismus“, erklärt Bock die Auswertung. Die Gesundheitsämter würden die Vorgaben stichprobenartig kontrollieren. „Nach dem ersten Corona-Jahr brauchen wir eine neue Eintrittskarte für den Tourismus. Als Modellprojekt hätten wir die Chance dazu“, sagt Triphaus.

Wenn die Landesregierung zustimmt, wird gibt für die Akteure auf jeden Fall viel zu tun. „Die Entscheidung wird am 12. April verkündet. Dann wäre noch eine Woche Zeit für die Vorbereitung“, so Bock.