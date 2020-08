Eckernförde

Die Stadt erhebt die Tourismusabgabe derzeit ohnehin nicht. Das hatte die Ratsversammlung bereits im März beschlossen, um die besondere Belastung der Firmen durch die Corona-Krise abzufedern. Im Haushalt waren 377.000 Euro aus der Abgabe eingeplant. Der Beschluss bedeutet jedoch nicht, dass die Stadt zwangsläufig komplett verzichtet. Bescheide können laut dem Finanzausschussvorsitzenden Ralph Krüger ( CDU) auch noch mit vierjähriger Verzögerung erstellt werden. Eine Tendenz ist nach der jüngsten Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung am vergangenen Donnerstag jedoch erkennbar. „Wir wollen jetzt erst einmal abwarten, wie die Unternehmen durch die Krise kommen“, so Krüger auf Nachfrage. Dazu frage die Stadtverwaltung bei den Betrieben die Umsätze ab. Auf der Grundlage werde später entschieden, ob die gestundeten Beiträge noch eingetrieben werden. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die Arbeitsgruppe kein Beschlussorgan, sondern nur ein informelles Gremium ist.

Eine Erhöhung der Tourismusabgabe war im Dezember heiß diskutiert worden

In der Runde habe sich laut Krüger auch niemand für eine Erhöhung der Tourismusabgabe im kommenden Jahr ausgesprochen. Das war im vergangenen Dezember noch heiß diskutiert worden. Während SPD und Grüne die Betriebe damals stärker zur Kasse bitten wollten, sprach sich eine Mehrheit aus CDU, FDP, SSW und Linke dagegen aus. So wurde der Beitragssatz unverändert gelassen, nachdem er 2018 erhöht worden war.

Eckernförde : Beitragssatz beträgt derzeit 10,7 Prozent

Hintergrund der Abgabe ist es, Unternehmen, die vom Tourismus profitieren, an dessen Kosten in der Stadt zu beteiligen. Wie viel sie jeweils bezahlen müssen, hängt von ihrem Umsatz und einigen weiteren Faktoren ab, aus denen ein Beitragssatz errechnet wird. Er beträgt derzeit 10,7 Prozent. Von dem Geld werden Kosten für Tourismuswerbung, für Veranstaltungen sowie für den Betrieb von Kur- und Erholungseinrichtungen beglichen. Auch die Stadt Eckernförde beteiligt sich daran. Sie muss mindestens 30 Prozent tragen, leistet aber seit Jahren einen höheren Anteil. Im laufenden Jahr waren 180.000 Euro angesetzt. Je mehr die Stadt bezahlt, desto geringer fällt die Abgabe für Handel, Gastronomie & Co aus.

Viele kleine Geschäfte könnten sich die höhere Tourismusabgabe nicht leisten

„Eine Erhöhung wäre kontraproduktiv und käme zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“, sagte Hermann Hinrichs, stellvertretender Vorsitzender des Wirtschaftskreises Eckernförde. Darüber herrsche Konsens im Vorstand der Interessenvertretung. „Wir haben in Eckernförde viele kleine Geschäfte, die das nicht leisten könnten“, so Hinrichs, der selbst die Bonbonkocherei in der Frau-Clara-Straße betreibt. Die Aussetzung der Tourismusabgabe hingegen helfe derzeit sehr. „Das ist eine echte Erleichterung, da so die monatlichen Kosten gemindert werden.“

Auch der Wirtschaftskreis zieht seine Mitgliedsbeiträge derzeit nicht

Durch die Schließungen und später durch die Corona-Auflagen haben es die Betriebe mit erheblichem Mehraufwand bei gleichzeitig geringerem Umsatz zu tun. Denn es dürfen nicht mehr so viele Kunden gleichzeitig in die Geschäfte. Ohnehin habe die Kauflust der Kunden durch die Maskenpflicht erheblich abgenommen. Auch der Wirtschaftskreis ziehe seine Mitgliedsbeiträge derzeit nicht ein. „Viele kleine, gesparte Summen machen etwas aus“, so Hermann Hinrichs. Darüber hinaus habe der Verzicht durch die Stadt auch symbolischen Charakter, den die Geschäftsleute ihm zufolge durchaus zu schätzen wissen.

Ralph Krüger zufolge wurde das Thema Tourismusabgabe nun komplett aus dem Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung herausgenommen. Wie es mit der Erhebung weitergehe, werde im November bei den Haushaltsberatungen für 2021 wieder auf den Tisch kommen.

