Eckernförde

Bereits beim Schnüren des Tourismuskonzepts „Eckernförde 2030“ hatte sich die Idee eines Jugendstrands herauskristallisiert. „Es geht um einen Bereich, in dem sich Jugendliche ein bisschen sportlicher und ein bisschen geselliger treffen können“, sagt Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG). Doch was ist dafür erforderlich? Eine Lenkungsgruppe gestaltete einen Fragebogen, der im Tourist-Info-Punkt ausgelegt sowie digital über die Homepage der Touristik und die Medien verbreitet wurde.

Auch Erwachsene beteiligten sich

161 beantwortete Bögen trafen bei der EMTG wieder ein. Das sei unter Corona-Bedingungen in Ordnung, so Borgmann. Etwa 60 Prozent der Umfrage-Teilnehmer waren weiblich. Jeweils zur Hälfte beteiligten sich Erwachsene sowie Jugendliche und junge Heranwachsende im Alter bis zu 25 Jahren. Das Interesse bestätige, so der Touristikmanager, dass es hier nicht nur um einen reinen Jugend-, sondern um einen Aktivstrand gehe.

Beachbar wird kritisch gesehen

Welche Wünsche oben an stehen, stellte Borgmann im Ausschuss für Jugend und Sport vor: Zu den Top Fünf der Nennungen gehören Wassersport, Sitz- und Liegemöglichkeiten, Strandsport, WLAN und eine Beachbar. Dabei unterschieden sich die Altersgruppen nur darin, dass Erwachsene den Wassersport auf Platz eins setzten, er bei den Jugendlichen aber auf Platz vier rutschte. Auf eine Beachbar machte Bürgermeister Jörg Sibbel aus rechtlichen Gründen wenig Hoffnung: Auf dem konzessionierten Strandabschnitt seien nur strandtypische Nutzungen zulässig, so der Verwaltungschef. Speisen und Getränke im Sinne einer Bar würden dort kritisch gesehen.

Gesamtaufwand von 50 000 Euro

Den Gesamtaufwand für den Aktiv- und Jugendstrand beziffert die ETMG auf 50 000 Euro. Dafür sollen unter anderem Sitzbereiche in Richtung des „Jollys“ geschaffen werden, WLAN installiert, zwei Fußballtore für Beachsoccer aufgestellt und ein Volleyballfeld vom DLRG-Bereich hierher verlegt werden sowie die Wassersportstation am „Kreta“ an den Aktivstrand heranrücken. Ursprünglich sollte sie direkt integriert werden. „Doch hätten wir dann eine Zuwegung durch die Dünen legen müssen“, erläuterte Borgmann. Der „Plan B“ traf auch auf Zustimmung im Ausschuss.

50 Strandkörbe müssen verrückt werden

Um Platz für den Aktiv- und Jugendstrand zu schaffen, müssen rund 50 Strandkörbe verrückt werden. 30 davon seien Saisonkörbe, so der ETMG-Chef. Die ließen sich leicht nach links oder rechts schieben. Gedanken hat sich die Touristik zudem über einen Lärmschutz zum Kurpark hin gemacht. Hier sollen anstelle der hölzernen Faschinen zwei 50 Meter lange Stein-Gabionen zum Einsatz kommen, wie sie vor der Galerie Nemo/Bootshaus stehen. Weiter sind barrierefreie Zuwegungen zum Sitz- und Liegebereich und zur Wassersportstation geplant.

Bedenken von Preußerstraßen-Anwohnern

Das Konzept stieß im Ausschuss auf positive Resonanz. Rainer Bruns (CDU) sprach von einer „gelungenen Lösung“, Torben Küßner (SPD) von einem „guten Entwurf“. Zum Standort gab es allerdings auch kritische Stimmen. In der Einwohnerfragestunde äußerten Anwohner der Preußerstraße Bedenken. Jens Grunewald, der für die dem Kurpark anliegenden Bewohner der Preußerstraße 30 bis 34 sprach, befürchtete Konflikte zwischen den Nutzern des „Ruhepols“ Kurpark und dem angrenzenden Aktivstrand mit „jeder Menge Action“ bis in den Abend. Er forderte ein präventives Gutachten, wenn die Planung weiterverfolgt werden solle, damit Immissionsrichtwerte nicht überschritten würden.

Nachtruhe gilt ab 22 Uhr

„Wir begrüßen generell einen Aktivstrand in Eckernförde“, betonte Grunewald. Doch der jetzt geplante Standort „würde vermutlich zu verschiedenen Konflikten führen“, er sollte noch einmal überdacht werden. Borgmann verwies darauf, dass auch für den Aktivstrand alle Strandregeln sowie eine Nachtruhe ab 22 Uhr gelten würden.