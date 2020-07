Eckernförde

Vorkenntnisse oder ein besonderes Talent sind für das Mitmachen nicht erforderlich. Frei nach dem Motto „Auf die Farbe, fertig, los!“ soll es um den Spaß beim gemeinsamen Malen gehen. Die Bilder entstehen mit Acrylfarbe, so dass auch korrigiert werden kann, wenn mal etwas schiefgeht. Perfektion ist nicht das Ziel. „Jeder wird es schaffen, sein Bild zu malen“, ist Lindau überzeugt. In lockerer Atmosphäre erhalten sie die entsprechende Unterstützung dafür.

Die Fantasie beflügeln

Die beiden Künstlerinnen Merle Wittchow aus Fleckeby und Beata Konas aus Gettorf stehen den Teilnehmern hilfreich zur Seite. Auch Lindau selbst ist begeisterte Hobbymalerin. „ Eckernförde malt“ soll kein konventioneller Malkursus sein, sondern eher ein zweieinhalbstündiges Malerlebnis, das die Fantasie beflügelt und die eigene Kreativität neu entdecken lässt. Los geht es am 31. Juli, 18 Uhr, mit dem Thema „Skyline am Hafen“. Am 1. August folgt um 11 Uhr der „Sturm an der Hafenspitze“. Weitere Termine sind geplant. Für die Motive mit Bezug zu Eckernförde gibt es einen gewissen Rahmen, die Umsetzung ist frei.

Materialien werden gestellt

Mitmachen können Malinteressierte im Alter ab 14 Jahren. Kreativ werden sie im Meeting-Raum der ETMG in der Willers-Jessen-Schule im ersten Stock (Eingang Stadthallen-Seite). Alle Materialien wie Farbe, Pinsel und Leinwand werden gestellt. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Corona-Vorgaben auf maximal 15 Personen beschränkt. Karten für „ Eckernförde malt“ zu 29 Euro pro Person (inklusive Materialien) gibt es ab sofort bei der Touristinformation im Container vor der Willers-Jessen-Schule.

