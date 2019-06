Ascheffel

„Der Touristik-Info-Punkt steht zwei Wochen“, erklärt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Lokalen Tourismus-Organisation (LTO) Eckernförder Bucht. Ihr Bereich erstreckt sich von Strande im Osten bis Owschlag im Westen. Im Tourist-Info-Punkt wird aber über dieses Gebiet hinaus gedacht. „Auch aus unseren Regionen liegt hier Material aus“, sagen Heiko Müller und Max Triphaus – sie sind Geschäftsführer der LTO Mittelholstein im Südwesten und der LTO Ostseefjord Schlei im Norden. Da der Kreis Rendsburg-Eckernförde damit gut abgedeckt ist, übernahm dessen Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Finanzierung. „Das Geld stammt aus dem Zukunftsbudget des Kreises“, sagt Julia Plath. Sie kümmert sich in der Wirtschaftsförderung um das Projekt Zukunftsstrategie.

Mobiler Info-Punkt bietet Material aus der ganzen Region

„Der mobile Tourist-Info-Punkt ist ein Unikat. Er wurde vom Tischlerbetrieb Kieler Planke nach unseren Vorgaben gefertigt“, so Borgmann. Das Materialangebot im gut sechs Quadratmeter großen Unterstand könnte wegweisend sein. „Der Tourist-Info-Punkt steht jetzt an einem Ort, der ohnehin schon besucht wird. So eine Lage ist wichtig. Bis 2013 gab es eine zentrale Touristinformation für die Hüttener Berge im Redderhus in Holzbunge. Urlauber hatten wenig Lust, dorthin zu fahren. Es gab nur 3000 Besucher pro Jahr“, nennt er den Anlass zum Umdenken. Seitdem werden Broschüren und Flyer an frequentierten Plätzen ausgelegt – zum Beispiel im Kanal-Treff in Sehestedt. Mit dem mobilen Tourist-Info-Punkt können die Orte wechseln, denn bei Bedarf kann er woanders hingefahren werden.

Auf dem Aschberg neben der Globetrotter Lodge läuft nun der Praxistest. „Nach der Saison wird ausgewertet, ob sich die Investition gelohnt hat. Falls ja, könnten vielleicht noch mehr finanziert werden“, so Plath. Einen Interessenten hat sie mit Heiko Müller schon. „So ein Tourist-Info-Punkt wäre 2020 für die 125-Jahr-Feier des Nord-Ostsee-Kanals in Rendsburg ideal.“

