Dänischenhagen

Mindestens 5187 Mal ist Gismo schon losgezogen. 5187 Mal hat er gefunden, wonach er gesucht hat. Heute sucht er nach Nummer 5188. "Ich habe mir gerade noch eine Pylonenangel geliehen", sagt er. Dann geht es los.

Gismo, der eigentlich Phillip Lotz heißt, ist Geocacher. Der Dänischenhagener sucht mit einer App oder einem GPS-Gerät sogenannte Caches, die Gleichgesinnte versteckt haben. Eine Art webbasierte Schnitzeljagd also.

Der erste Cache war in einem Briefkasten

2011 kam der 38-Jährige zum ersten Mal in Berührung mit der modernen Schatzsuche. Sein Nachbar habe Gismo davon erzählt, da sei er einfach mal mitgekommen. An diesen ersten Cache erinnert er sich noch genau: "Der war in einem alten Briefkasten beim Markant-Markt", sagt er. Heute gebe es ihn nicht mehr.

"Man lernt in der eigenen Umgebung Orte kennen, an denen man noch nie war", erklärt Gismo seine Faszination für das Geocaching. "Das Kaltenhofer Moor zum Beispiel." Doch nicht nur in Schleswig-Holstein geht er auf die Suche. "Cachen in Dubai war schon abenteuerlich", erzählt er.

Lesen Sie auch: Vergessen und verfallen – Vier Lost Places in Schleswig-Holstein

Geocaching ist international

Geocaching ist ein weltweites Hobby. Seit rund 20 Jahren gibt es eine gleichnamige Internetplattform, auf der versteckte und gefundene Boxen verzeichnet werden. Ein Pseudonym ausgedacht und los geht's. Deshalb ist Phillip Lotz als Geocacher unter dem Namen Gismo unterwegs - angelehnt an eine Figur aus dem Film "Gremlins".

Gismo begnügt sich nicht mit dem bloßen Suchen von Caches. Zwei Großevents hat er in Hamburg und Kiel mitorganisiert. "Ich gehe lieber mit anderen cachen", sagt er. Das müssten nicht immer Großevents sein. Ob ein "Powertrail" mit dem Rad durch die Orte entlang der Küste oder eine "Genuss-Tour" zu Verstecken mit guten Bewertungen in der App - Hauptsache gemeinsam.

Im Geocache versteckt: Logbuch plus x

Ein Cache muss mindestens ein Logbuch beinhalten, worin sich erfolgreiche Sucherinnen und Sucher eintragen. Ob und was sich sonst darin verbirgt, dem sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Es darf nur nichts Verderbliches sein. Zudem gibt es einfache Caches, Verstecke mit mehreren Stationen, Rätselcaches, Stadtführungscaches - die Liste ließe sich um einiges fortführen.

Nicht jeder Cache ist leicht auffindbar. Die Stufen 1 bis 5 in den Kategorien Schwierigkeit und Terrain zeigen an, wie gut versteckt und wie schwer erreichbar er ist. Manchmal ist spezielle Ausrüstung gefragt. Bei der höchsten Stufe können das schon einmal Kletterausrüstung oder ein Tauchanzug sein. "Wir haben auch schon mit einem Schlauchboot gecacht", erzählt Gismo.

Lesen Sie auch: Urlaub in Eckernförde – Diese Daten werden von Touristen gesammelt

Mit errechneten Koordinaten ans Ziel

Heute ist es Schwierigkeit 2, Terrain 4,5. An den Startkoordinaten müssen Zahlen gefunden und addiert werden, um die Daten des eigentlichen Caches zu kennen. Schnell hat Gismo die Nordkoordinate errechnet, für Osten geht es ihm ebenso leicht von der Hand. In die App eingetragen zeigt sie an: Das Ziel ist 322 Meter entfernt.

Er suchte seit einem halben Jahr, da fing Gismo auch das Verstecken an. "Ich besorge mir irgendwelche Sachen und dann überlege ich mir, was ich daraus machen könnte", sagt er. Einer seiner beliebtesten Caches sei eine Kiste gewesen mit einem Monitor darin. Einmal angeschaltet mussten acht Final-Fragen aus der Sendung "Wer wird Millionär" richtig beantwortet werden, damit das Logbuch zum Vorschein kam.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geocaching nur auf öffentlichem Grund

Ideenmangel ist also kein Problem. "Am schwierigsten ist es, ein Versteck zu finden." Die Caches sollten nicht auf privatem Grund oder in Biotopen platziert werden, zitiert Gismo die Regeln der Plattform. Wasserdichte Behälter seien ratsam. Dafür eigne sich nicht alles. "Tupper zieht nach einer Zeit Luft", verrät er.

Zurück zur Suche. Nach rund 300 Metern zweigt ein Pfad vom Weg ab. "Da ist er!", ruft Gismo. Er zeigt auf ein kleines Röhrchen, das hoch oben im Baum hängt. Mit der ausgefahrenen Angel fischt er es aus dem Geäst, öffnet es und zückt einen Kugelschreiber. In das Logbuch kommen Name und Datum, er schraubt den Cache wieder zu und hängt ihn zurück. Nun zählt Gismo einen Cache mehr: 5188. Bis er wieder auf die Suche geht.