Eckernförde

Dabei griff er nach Polizeiangaben offenbar auch in die Geldbörse des Seniors. Erst später stellte der 92-Jährige fest, dass in seinem Portemonnaie Bargeld fehlte. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, mit Brille und einer gepflegten Erscheinung beschrieben.

Polizei rät zur sicheren Distanz

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, eine sichere Distanz zu Fremden zu wahren. Niemand sollte sich in die Geldbörse oder die Tasche greifen lassen. Gerade in der Vorweihnachtszeit gehören Wertsachen, Bargeld und sonstige wichtige Dokumente in verschlossene Innentaschen, empfehlen die Beamten. In Einkaufswagen sollten keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt liegen bleiben.

Bei Diebstahl oder verdächtigen Beobachtungen sollte umgehend die Polizei informiert werden. Weitere Sicherheitstipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

