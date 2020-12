Eckernförde

Eine aufmerksame Autofahrerin, die hinter ihm fuhr, konnte das auffällige Verhalten beobachten. Sie sah, wie der Fahrer eines Opel Mokka mehrfach auf der B76 in den Gegenverkehr kam und in Schlangenlinien Richtung Eckernförde fuhr. Die Zeugin rief daraufhin den Polizeinotruf an.

Kleiner Unfall in Kiel

Die Polizei ermittelte wenig später den betrunkenen Fahrer an seiner Wohnanschrift. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Der 55-jährige Mann erklärte, dass er zuvor durch Kiel gefahren sei. Dort soll es im Bereich Preetzer Chaussee oder Theodor-Heuß-Ring zu einem kleinen Unfall gekommen sein. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich zu melden.

Zeugen auch für Eckernförde gesucht

Das Gleiche gilt für den Bereich Bereich B 76, Höhe Sandkrug, in Eckernförde. Dort musste laut Zeugenangaben ein PKW-Fahrer dem 55-Jährigen ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Hinweise gehen in beiden Fällen an die Polizei Eckernförde, Tel. 04351/908110.