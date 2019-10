Die blauen Engel am Eckernförder Bahnhof brauchen Verstärkung. Nur noch acht ehrenamtliche Mitarbeiter der Bahnhofsmission teilen sich derzeit den Dienst an den Gleisen. Sie sind die letzten persönlichen Ansprechpartner an dem inzwischen automatisierten Zughalt des Ostseebades.