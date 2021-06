Eckernförde

Ihr Kuss muss vielleicht bis Oktober halten. Herzlich verabschiedete Laura Luise Bocquet ihren Mann und U-Boot-Fahrer Remy Bocquet am Sonnabend im Marinestützpunkt Eckernförde. Als Besatzungsmitglied von „U 35“ begab sich der 28-Jährige auf eine für seine Einheit historischen Mission ins Mittelmeer.

„Sie schreiben heute Geschichte“, sagte Fregattenkapitän Frédéric Strauch (44) bei der Verabschiedung des U-Boots zur Besatzung. Strauch ist Kommandeur des 1. U-Boot-Geschwaders. „U 35“ ist das erste U-Boot der Einheit, das in einer Mission der Europäischen Union unterstellt wird. Im Rahmen der EU-Operation Irini geht es ums Überwachen und Durchsetzen des Waffenembargos gegen Libyen. Zudem gelte es bei der Mission unter Kommando von Korvettenkapitän Oliver Brux (34) auch darum, Schleuseraktivitäten auf den Flüchtlingsrouten von Afrika übers Mittelmeer nach Italien zu stören.

Einarbeitung unter Corona-Bedingungen

„U 35“ ist das erste deutsche U-Boot das nach fast sechs Jahren Pause wieder im Mittelmeer eingesetzt wird, Strauch ging auch die Vorbereitung der Mission ein. Denn nach einem tiefgreifenden Personalwechsel im Oktober musste die 29-köpfige Stammbesatzung unter dem neuen Kommandant Brux erst eingearbeitet werden. Unter Corona-Bedingungen wurde alles Mögliche getan. „Sie sind die erste Besatzung des Geschwaders, die geimpft war“, so Strauch. Zudem würdigte er die tauchtechnische Gefechtsausbildung im Skagerrak. „Die Besatzung hat dabei Steh-auf-Qualitäten gezeigt“, so Strauch.

Marine gestattet für "U 35" Familienzusammenführung auf Kreta

Etwa drei Wochen wird das U-Boot bis ins Einsatzgebiet unterwegs sein. Dabei wird ein Versorgungsstopp im spanischen Rota eingelegt. Das Einsatzgebiet erstreckt sich im mittleren und südlichen Mittelmeer südlich der Insel Sizilien bis zu den Territorialgewässern Libyens und Tunesiens. Während des Einsatzes im Mittelmeer werden noch sieben weitere Marinesoldaten eingeschifft, die Schulungen absolvieren. Anlaufpunkte seien mehrere Häfen in Italien sowie die Insel Malta.

Schüsse zum Abschied

Erfreulich für das Ehepaar Bocquet: Etwa in der Mitte des Einsatzes sei ein längerer Hafenaufenthalt auf der Insel Kreta geplant. „Da soll es die Möglichkeit der Familienzusammenführung geben“, sagte Laura Luise Bocquet. „Ich werde sehen, dass ich dann auf Kreta bin“, kündigte sie an. Die Kommunikation für das erst seit 2020 verheiratete Paar wird bis dahin eingeschränkt sein. „Handykontakt darf nur aufgenommen werden, wenn wir einen Hafen anlaufen. Ich gebe dann Nachricht, damit wir telefonieren können“, so der Oberbootsmann.

Ein Teil des Marinemusikkorps Kiel spielte zur Verabschiedung. Als das U-Boot aus dem Hafen geschleppt wurde, gab es zum Abschied auch Schüsse mit Signalmunition. Unter den gut 50 Angehörigen und Freunden flossen auch Abschiedstränen. Und natürlich wurde gewinkt. Das Ehepaar Annett (54) und Steffen Hübner (55) aus Doberschütz hielt dabei die Fahne Sachsens hoch. „Wir verabschieden einen Freund in der Besatzung und machen außerdem Urlaub in Eckernförde. Es ist beeindruckend, ein U-Boot aus der Nähe zu sehen“, sagte Annett Hübner begeistert.