Eckernförde

Punkt 10 Uhr fällt Sonnabend der Startschuss vor Düsternbrook in Kiel. Anschließend segeln die Jachten um die Bülker Huk herum in die Eckernförder Bucht hinein. Die schnellsten Boote werden gegen 14 Uhr im Ostseebad eintreffen. Im Stadthafen können die Jachten, wie gewohnt, im Päckchen liegen. „Anfangs haben wir überlegt, sie auf einzelne Häfen zu verteilen“, erläutert Jürgen Rothkamm, Vorsitzender des Segelclubs Eckernförde (SCE). Doch dann ließ sich klären, dass die Boote nebeneinander liegen können, wenig anders als in den Boxen im Hafen.

Siegerehrung hinter der Absperrung

Das Wichtigste bleibt, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Bei bisher 113 angemeldeten Jachten werden rund 400 Segler in Eckernförde ankommen. Für die Siegerehrung am Abend ist ein abgesperrtes Areal an der Hafenspitze vorgesehen. Dort werden die Crews einzeln aufgerufen. Auch die analoge Ranglistentafel gibt es nicht mehr. „Den Seglern teilen wir ihre Platzierung digital mit“, erläutert Mitorganisator Thomas Rackow vom SCE.

Das Landprogramm ist gestrichen

Nicht erlaubt sind Treffen von mehreren Bootsbesatzungen auf einem Schiff. Das Landprogramm ist nach Angaben von Stefan Borgmann, Leiter der kooperierenden Touristik, komplett gestrichen. „Das haben wir frühzeitig abgestimmt, das hätte nichts gebracht für 150 bis 200 Leute“, sagt er. Sehleute können dennoch einen Blick auf den Mastenwald im Stadthafen werfen. Die Gefahr von Pulkbildungen sieht Borgmann nicht. „Es sind keine Ferien mehr, und die Leute verhalten sich in der Regel vernünftig“, sind seine Erfahrungen. Während auf dem Kieler-Woche-Gelände in Schilksee Maskenpflicht angesagt ist, bietet der Eckernförder Hafen genügend Auslauf.

Sponsoren hielten zur Stange

Im Vorfeld der Aalregatta hatte Corona die Vorbereitungen kräftig durchgeschüttelt. „Von jetzt auf gleich war alles anders“, berichtet Rothkamm. Die Kieler Woche musste in den September verlegt und ein Hygiene-Konzept erarbeitet werden. „Es gab viel Arbeit, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte“, erinnert der SCE-Chef. Martin Lutz, stellvertretender Vorsitzender des KYC, betont, dass trotz der Auswirkungen der Pandemie die Sponsoren sich nicht zurückgezogen hätten. „Das war für uns ein entscheidender Punkt, die Kieler Woche doch zu starten.“

Hohe seglerische Qualität

Zwar sind die Meldezahlen dieses Jahr geringer ausgefallen. Dafür sei die seglerische Qualität einmalig, so Lutz. Bewusst wollten die Kieler-Woche-Organisatoren auch wieder ein Seesegeln mit Aalregatta und Welcome Race. Um das Ansteckungsrisiko für alle Akteure gering zu halten, gibt es Testmöglichkeiten. Jeder, der freiwillig möchte, kann sich auf Covid 19 testen lassen – und jeder der Krankheitssymptome zeigt. „Ein großer Vorteil des Segelns ist es, dass es ein Sport im Freien ist“, betont der KYC-Vertreter.

Den Einlauf-Aal gibt es weiterhin

Bei der Organisation der Aalregatta sitzen viele mit Boot. Dazu gehören auch Küstenwache, Wasserschutzpolizei, Stadtwerke als Hafenbetreiber, Marine, Touristik und die Stadt Eckernförde. Nach wie vor wird es für die einlaufenden Crews den traditionellen Aal in Eckernförde geben. 15 bis 20 Ehrenamtler sorgen hier dafür, dass alles gut über die Bühne gehen kann. Sonntag, ab 10 Uhr, erfolgt der Rückstart der Jachten Richtung Kiel.

