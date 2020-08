Eckernförde

Sie meinte damit einerseits die Gesetzeslage, die sich im vergangenen Jahr stark gewandelt habe. „Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist mit zwölf Gesetzen in zwölf Monaten sehr aktiv“, sagte Lasserre am Montagabend vor den Mitgliedern des Hauptausschusses, dem sie zusammen mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Markus Funk über die aktuelle Lage des Krankenhaus-Standorts Eckernförde berichtete.

Andererseits meinte sie mit ihrer Reaktionsrolle, dass die Krankenhausfinanzierung weiter offen sei. Dabei hat sich die Klinik für das Haus an der Schleswiger Straße viel vorgenommen. Das Standortkonzept sieht vor, dort die planbare Medizin zu konzentrieren.

Imland-Chefin spricht vom „Gesundheitscampus Eckernförde “

Dazu zähle das Gelenkzentrum ebenso wie die 2019 eingerichtete Geriatrie, die im Juni um eine Abteilung für Schmerzmedizin ergänzt wurde. „Wir wollen auch ein Segment Palliativmedizin hinzunehmen“, so Anke Lasserre.

Gleichzeitig werden Chirurgie, Innere, Geburtshilfe, das ambulante Angebot des Medizinischen Versorgungszentrums sowie die Notfallstation als Grundversorgung am „Gesundheitscampus Eckernförde“ – wie die Geschäftsführerin sagte – vorgehalten. Das Gebäude müsse dazu saniert werden.

Soweit die Theorie, denn die Finanzierung steht noch nicht fest. Ursprünglich war die Geschäftsführung von 19,8 Millionen Euro für eine umfassende Sanierung mit Gebäudeaufstockungen ausgegangen.

Imland-Klinik kann mit zehn Millionen Euro rechnen

Dieser Plan scheiterte, nachdem das Sozialministerium während der Verhandlungen eindeutig vermittelt habe, dass die Kosten reduziert werden sollen, sagte Geschäftsführerin Anke Lasserre Ende Juni vor Politikern des Kreistags.

Daraufhin waren nur noch 15,8 Millionen Euro beantragt worden, von denen nun zwei Drittel in Aussicht gestellt sind – rund zehn Millionen Euro. Damit will sich der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Gesellschafter der Imland-Kliniken mit den beiden Standorten Rendsburg und Eckernförde nicht zufrieden geben.

Der Kreistag verabschiedete eine Resolution, in der er die zuletzt beantragten 15,8 Millionen Euro vom Land fordert. Inzwischen liegt eine Antwort von Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) vor, in der er weitgehend lediglich nachzeichnet, wie sich die Bedingungen in der letzten Zeit geändert haben.

Land berücksichtigt Versorgungsauftrag bei Förder-Prüfung

Wie viel Geld es gibt, sei noch nicht klar: „Eine weitergehende Prüfung und in Folge die Festlegung der endgültigen Fördersumme ist erst möglich, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Bei der Prüfung wird immer auch der Versorgungsauftrag des Krankenhauses berücksichtigt“, schrieb Garg Ende Juli.

Hintergrund dieser Beteuerung ist die Sorge der Politik, dass der Standort infrage steht, wenn es nur zehn Millionen Euro gibt. Tatsächlich konnte Lasserre Ende Juni nicht ausschließen, dass in dem Fall einzelne Abteilungen geschlossen werden könnten.

Ende von Geburtshilfe und Notaufnahme nicht ausgeschlossen

Sie sprach es nicht aus, ließ aber auf Nachfrage des SPD-Fraktionsvorsitzenden Kai Dolgner durchblicken, dass das gerade die Geburtshilfe und die Notaufnahme treffen könnte. Beide Abteilungen arbeiten unwirtschaftlich.

Die Klinikführung arbeitet derzeit an den Details, die Heiner Garg noch braucht, um die endgültige Fördersumme festzustellen. Im Oktober soll es soweit sein.

„Ende des Jahres kommt es im Kreistag zum Schwur, wenn es ums Geld geht“, folgerte Bernd Hadewig ( FDP) am Montag trocken. Kreispräsidentin Juliane Rumpf ( CDU) hingegen stellte klar: „Das Land ist für die Finanzierung zuständig, das werden wir nicht verwischen.“

