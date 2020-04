Umfrage in Eckernförde - Was unternehmen Sie an Ostern?

Verwandtenbesuche sind so nur noch eingeschränkt möglich, Gottesdienste fallen weg. Die Auflagen wegen der Corona-Krise reduzieren die Optionen zum Osterfest gehörig. Wie wird dennoch gefeiert? Eine Umfrage in Eckernförde ergab klar einen Trend.