In der Pandemie herrscht zwar weniger Andrang im Umsonstladen in Schinkel. Trotzdem hält das ehrenamtliche Team die Stellung. Denn gerade Stammbesucher mit wenig Geld nehmen das Gratisangebot dankend an. „Es könnten künftig noch mehr Menschen werden“, vermutet Helferin Maren Tiegs.