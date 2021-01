Seit Jahresbeginn gilt für Verpackungsmüll im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Gelbe Tonne statt Gelber Sack. Doch die Umstellung läuft nicht ganz ohne Probleme. So sind die neuen Abfuhr-Kalender der Abfallwirtschaft des Kreises noch nicht überall ausgeliefert. Die AWR erreichen zahlreiche Anfragen.

Von Christoph Rohde