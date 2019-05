Was hat die Europäische Union mit mir zu tun? Regulierte Apfelgröße und Gurkenkrümmung - Bürokratie und Vorschriften zum Kopfschütteln werden oft ins Feld geführt. "Doch Europa wirkt auf vielen Ebenen in erster Linie fördernd", werben Gettorfs Politiker um Beteiligung an der Europawahl am 26. Mai.