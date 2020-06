Umweltminister auf Tauchstation

Eckernförde

Die Aktion war für Jan Philipp Albrecht ein kleines Abenteuer, denn der Politiker ging nach eigenen Angaben zum ersten Mal auf Tauchstation. Deshalb erhielt der 37-Jährige Unterstützung, unter anderem von Tauchlehrer Thorsten Peuster.

Die kleine Gruppe um den Umweltminister wagte sich rund 30 Meter vom Strand aus hinaus bis zu der Stelle, wo der Meeresboden in einem Hang abfällt. Dort befinden sich in vier bis fünf Metern Tiefe Seegraswiesen.

Anzeige

Umweltminister faszinierten Seenadeln am Ostseegrund

"Das war ein tolles Erlebnis", sagte Albrecht später über den "Unterwasser-Staatsbesuch", nachdem er den engen Neoprenanzug gegen das übliche Outfit aus Ringelshirt und Sakko getauscht hatte. Im Seegras habe er Krabben, Muscheln und viele Fische gesehen. "Die Seenadeln waren besonders faszinierend."

Weitere KN+ Artikel

Bislang habe er von dieser Vielfalt, die eher an die Unterwasserwelt von Südostasien erinnere, nicht viel gewusst. "Das ist ein Schatz vor der eigenen Haustür", so Albrecht.

Genau das hatten die Bund-Organisatoren mit dem Termin erreichen wollen. "Es ist essenziell, dass jemand an so entscheidender Position genau über die Ostsee Bescheid weiß. Wir wollen vermitteln, wie schützenswert sie ist", so Bund-Meeresreferntin Stefanie Sudhaus.

Überdüngung bedroht Seegraswiesen auch vor Eckernförde

Die Ostsee sei zwar nur ein kleines Nebenmeer, aber gerade deshalb sehr anfällig. "Bis der Wasserkörper sich einmal komplett erneuert hat, dauert es 30 Jahre", erklärte sie. In der Nordsee sind es ihr zufolge weniger als fünf.

Deshalb sei das Hauptproblem der Ostsee, die Überdüngung, auch so fatal. Durch Nährstoffeinträge werde das Algenwachstum angeregt. Dadurch fallen Sudhaus zufolge auch mehr abgestorbene Algenteile an, die am Meeresboden von Bakterien zersetzt werden.

Deren Sauerstoffverbrauch sei so groß, dass andere Lebewesen zu wenig von dem lebenswichtigen Element abbekommen. Regelrechte Todeszonen bildeten sich unter Wasser, in denen gar kein Sauerstoff mehr vorhanden sei.

Mikroplastik und Munition im Meer

Für Seegras, das Lebensraum für Tiere biete und die Erosion des Meeresbodens verhindere, ist das durch den starken Nährstoffeintrag hervorgerufene Algenwachstum ebenfalls ein Problem, so Meeresbiologin Svenja Beilfuß. Durch die Schwebstoffen im Wasser erhalten die Pflanzen am Boden ihr zufolge zu wenig Licht und werden in ihrer Entwicklung gehindert.

Das zweite große Problem der Ostsee stellt laut Stefanie Sudhaus der Müll dar. Vor allem Mikroplastik, etwa durch Reifenabrieb auf den Straßen, aber auch Zigarettenkippen gelangten in den Nahrungskreislauf von Mensch und Tier.

"Wir haben auch ein Munitionsproblem in der Ostsee", ergänzte Ole Eggers, Bund-Landesgeschäftsführer. Schießwolle, Phosphor und Giftgase als Altelasten des Zweiten Weltkriegs führten zu "hohen Sterblichkeiten der Lebewesen in der Umgebung", sagte er.

Sprengversuche an Ex-Fregatte " Karlsruhe " nicht mehr 2020

Jan Philipp Albrecht zeigte sich jedoch sicher: "In den vergangenen Jahren ist nicht alles schlechter geworden." Seegraswiesen wie vor Eckernförde seien auch das Ergebnis von Schutzanstrengungen vor der eigenen Haustür. Durch die Umsetzung von EU-Meeresschutzvorgaben haben sich Nährstoffeinträge ihm zufolge bereits verringert.

"Stimmt", so Meeresbiologin Beilfuß, "die Situation hat sich verbessert, sie ist aber noch lange nicht gut." Mit Blick auf Munitionsaltlasten forderte Albrecht, dass Deutschland seine Vorsitzrolle in der Ostseeanrainer-Kommission Helcom ab 1. Juli nutzt, um für schonendere Entschärfungsmethoden zu werben.

Derzeit werde von der Bundeswehr noch viel gesprengt, was besonders für Meeressäuger wie Schweinswale schädlich sei. In dem Zusammenhang ging es beim Gespräch am Strand auch um die schon mehrmals verschobenen Sprengversuche der Ex-Fregatte " Karlsruhe" im Sperrgebiet Schönhagen vor der Schwansener Küste.

Schweinswalschutz im Sommer

Die Gespräche zwischen Umweltministerium und Bundeswehr über die richtigen Schutzmaßnahmen laufen laut Albrecht noch. Die BUND-Experten rechnen nicht damit, dass das Vorhaben 2020 noch umgesetzt wird.

Grund sei, dass im Sommer zum Schutz der Schweinswale nicht gesprengt werde. Für die Versuche seien aber mehrere ruhige Seetage am Stück nötig, die im Herbst und Winter selten vorkommen, so Stefanie Sudhaus.

Auch dem Umweltminister zufolge seien derzeit keine Sprengungen absehbar. Das könne sich bei einer Einigung jedoch schnell ändern.

Lesen Sie auch die große KN-Story "Sorgenkind Ostsee - Wie es um das Binnenmeer derzeit steht".

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.