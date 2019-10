Gettorf schließt mit dickem Plus ab

Was ist das das Eigenkapital einer Gemeinde? Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Ein positives Eigenkapital bedeutet, dass das Vermögen höher ist als die Schulden der Gemeinde. Im Fall Gettorfs betragen die Verbindlichkeiten rund 6,97 Millionen Euro. Vermögen ist vor allem das Anlagevermögen. Dessen Wert beträgt in Gettorf 50,5 Millionen Euro. Darunter versteht man überwiegend Sachanlagen: bebaute und unbebaute Grundstücke, Wald, Parks, Schulen, Kindergärten, Sportanlagen. Auch Straßen, Wege, Brücken, Tunnel, Denkmäler, Fahrzeuge zählen mit.

Die durchschnittliche kommunale Pro-Kopf-Verschuldung betrug nach Angaben des Statistikamtes Nord im Jahr 2018 in Schleswig-Holstein 1257 Euro. In Gettorf liegt sie laut Amt Dänischer Wohld bei 939 Euro. Die Landesstatistik ging vor Jahresabschluss in Gettorf von 899 Euro aus. Zum Vergleich: In Altenholz betrug sie 1245 Euro, in Eckernförde 348 Euro. Beide Behörden nutzen abweichende Berechnungsgrundlagen. Dennoch ändert sich das Verhältnis nicht.