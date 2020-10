Bei einem Auffahrunfall an einer Ampel auf der B 76 in Eckernförde, der Flensburger Straße, sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein Fahrer korrekt bei Rotlicht gebremst. Der Fahrer des folgenden Autos habe das offenbar übersehen, hieß es. Er fuhr auf.