Ein im Graben liegendes Auto wurde der Polizei am Mittwoch, 27.11.2019, um 4.10 Uhr gemeldet. Der VW Golf hatte sich auf der B76 in Höhe Gettorf-Mitte offenbar mit Fahrtrichtung Eckernförde mehrfach überschlagen. Ein Fahrer war nicht an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde bis 7 Uhr gesperrt.