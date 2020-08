Viel Glück im Unglück hatte eine 26-jährige Motorradfahrerin am Dienstag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 76 zwischen Neudorf-Bornstein und Getttorf. Laut Polizei war die Bikerin in Richtung Eckernförde unterwegs, als sie gegen 13 Uhr trotz Überholverbots an einer Fahrzeugkolonne vorbeizog.