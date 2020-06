Frau fuhr Abhang hinunter

Wohl noch Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin, die sich am Montag bei einem Unfall in Holzdorf schwer verletzte. Laut Polizei war die Frau in einem Citroen Berlingo auf der Bundesstraße 203 in Richtung Eckernförde unterwegs. Sie übersah einen Müllwagen, mit fatalen Folgen.