Was passiert, wenn die Schießbude der Liga auf die Torfabrik der Staffel trifft? Der Eckernförder SV hat in achten Spielen in der Fußball-Oberliga bis dato 28 Gegentreffer kassiert. Der Gegner im kommenden Heimspiel (So., 15 Uhr), TSB Flensburg, hat dagegen ganze 35-Mal getroffen.