Eckernförde

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr auf der Berliner Straße in Eckernförde in Richtung Kiel. Beteiligt waren der Fahrer (30) eines Suzuki und der Fahrer (55) eines Opel Astra.

"Während des Einscherens nach dem Überholen kam es zur Berührung beider Autos", teilte Sönke Hinrichs von der Polizeidirektion Neumünster mit.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Die Polizei Eckernförde sucht Unfallzeugen, die den Hergang beobachteten. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 04351/9080 entgegen.

