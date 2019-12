Altenholz

Bei einem Unfall hat sich am Freitag ein Fallschirmspringer in Altenholz verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann war als letzter einer Gruppe aus rund 1500 Metern Höhe aus einem Flugzeug gesprungen.

"Wohl aufgrund einer Fehleinschätzung der herrschenden Windverhältnisse war eine Landung auf dem nur etwa 400 Meter entfernten Kieler Flugplatz nicht mehr möglich gewesen", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Sportler eines Kieler Luftsportvereins habe sich so für einen Landeversuch auf einer kleinen Lichtung am Friedrichsruher Weg in Altenholz entschieden.

Fallschirmspringer kommt ins Krankenhaus

Beim Landevorgang touchierte der 39-Jährige einen Baum und schlug dann hart auf dem Boden auf.

Bei dem Verletzten handelt es sich laut Auskunft anwesender Vereinsmitglieder, die den Unfall selbst beobachten konnten, um einen erfahrenen Springer. Er wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in das Kieler Universitätsklinikum transportiert.

Für eine genauere Untersuchung des Unfalls wurden der Fallschirm und eine genutzte Action-Cam durch die hinzugezogene Kriminalpolizei sichergestellt.

Weitere Nachrichten aus Eckernförde lesen Sie hier.

Von RND/jad