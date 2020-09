Eckernförde

Tödlicher Unfall in Eckernförde: Ein 63-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch gegen 20.10 Uhr von einem Auto auf der Straße Niewark in Eckernförde erfasst worden und gestorben. Der Mann wollte die Straße überqueren und soll dabei unvermittelt auf die Straße getreten sein, heißt es dazu von der Polizei.

Die 59-jährige Autofahrerin soll keine Möglichkeit mehr gehabt haben, den Unfall zu verhindern.

Fußgänger stirbt in Uniklinik Kiel

Der Fußgänger wurde bei diesem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Die Autofahrerin musste ebenfalls mit einem Schock ins Krankenhaus nach Rendsburg.

Der 63 jährige Mann wurde schließlich mit einem Rettungswagen in die Uniklinik nach Kiel gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

Die Straße Niewark musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde über eine dort befindliche Tankstelle abgeleitet.

Von RND/jad