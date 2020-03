Opel schleudert in Gartenhaus

Gettorf

Rettungskräfte und Polizei waren alarmiert worden, nachdem sich der Unfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr am Ringweg in Gettorf ereignet hatte. Als die Retter eintrafen, hatten sich die beiden jungen Männer bereits selbst aus dem Opel befreit.

Der Beifahrer wurde vor Ort ambulant behandelt. Die Polizei Gettorf geht nach bisherigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Fahrer am Ortseingang die Gewalt über das Fahrzeug verlor, als er eine Verkehrsinsel umfuhr.

Der Opel Meriva überschlug sich am Gettorfer Ringweg

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überquerte den Gehweg, überschlug sich auf dem angrenzenden Privatgrundstück und prallte gegen ein Gartenhaus.

"Vermutlich ist nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich", teilte Sönke Hinrichs von der Polizeidirektion Neumünster mit. "Anhaltspunkte für Alkohol- oder Drogeneinfluss lagen nicht vor."

