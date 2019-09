Der Schwerpunkt Klimawandel des Eckernförder Naturfilmfestivals Green Screen zeigt seine Wirkung: Mehr als 200 Menschen haben am Dienstagabend den inoffiziellen Auftakt in der Stadthalle verfolgt. "So viele Gäste hatten wir bei den Eckernförder Gesprächen nie", so Moderator Michael Packschies.