Wo es in der Region häufiger krachte

Während frühere Brennpunkte wie die Einmündungen Rendsburger Straße/Windeyer Weg und B76/Noorstraße in der Statistik nach hinten rückten, kamen vergangenes Jahr nach Angaben von Ralf Lohmeyer, Leiter des Polizeireviers Eckernförde, neue hinzu. An der Zusammenführung B76/B203 hinter dem Krankenhaus ereigneten sich 2019 insgesamt sieben Unfällen. In den vergangenen drei Jahren summierten sich sogar 28 Unfälle. „Oft nur mit Sachschaden“, so Lohmeyer. Aber die Problematik sei, dass viele in der engen Zuführungskurve zu schnell führen. Weitere Fehler passieren bei Einfädeln in den Verkehr auf der B203 in Richtung Kappeln.

Brennpunkt B76/ Altenhof

Auffällig ist ebenso der Bereich B76, Höhe Altenhof/Kiekut, geworden. Zehn Unfälle addierten sich hier in den vergangenen drei Jahren, darunter vier schwer- und zwölf leichtverletzte Personen. Die Gründe vermutet Lohmeyer in dem häufiger dort gestauten Verkehr und den Ausflüglern, die hier nach einem Parkplatz suchten. Nach Angaben von Lutz Kraack, Sachgebietsleiter Verkehr der Polizeidirektion Neumünster, kam es hauptsächlich zu Auffahrunfällen. Auf der Suche nach Lösungsmöglichkeiten ist die Polizei im Gespräch mit der Verkehrsbehörde des Kreises.

Vorfahrtsunfälle am Gettorfer Kreisel

Ein weiterer Häufungspunkt liegt in Gettorf beim Kreisverkehr Am Brook/ Ravensberg/Eckernförder Chaussee. Fünfmal krachte es hier laut Polizei in den Jahren 2019/20. Auslöser waren laut Kraack vor allem Vorfahrtsprobleme. Auch hier wird überlegt, Markierung oder Beschilderung zu optimieren. Bislang war der Kreisel dagegen eher unaufällig. Ebenfalls ein neuer Schwerpunkt: die Strecke zwischen Thumby und Rieseby.Vier Unfälle gab es hier 2019 mit zwei schwer- und einer leichtverletzten Person. Zweimal traf es Motorradfahrer. Oft war die Straße einsehbar. „Unerklärlich“, so Kraack. „Aber wir beobachten das.“

Abbiegepfeil hat sich bewährt

Beruhigt hat sich das Unfallgeschehen hingegen an der Einmündung B76/Noorstraße in Eckernförde. Der Grünpfeil für Linksabbieger habe sich hier bewährt, betont Kraack. Seitdem hätten sich die Abbiege-Unfälle auf Null reduziert. Ebenso war die Einmündung Windebyer Weg/ Rendsburger Straße im vergangenen Jahr kein Häufungspunkt mehr. Mit nur einem Unfall blieb der Knoten unauffällig. Insgesamt krachte es in Eckernförde im vergangenen Jahr 788 mal, dreimal weniger als im Vorjahr. Die aufnahmepflichtigen Unfälle reduzierten sich sogar um 12,5 Prozent.

Weniger Verletzte als im Vorjahr

Bei 111 Verkehrsunfällen gab es Verletzte, drei weniger als im Jahr zuvor. Die Gesamtzahl der Verletzten stieg hingegen von 119 auf 132 Personen, Tote waren im Stadtgebiet nicht zu beklagen. Bei zwölf Unfällen kamen Fußgänger zu Schaden, 52 mal traf es Radfahrer. Weiter wurden 15 Kinder leicht verletzt. Rund ein Drittel aller Unfallfahrer beging Fahrerflucht, nicht selten bei Blechschäden auf Parkplätzen.

Probleme im Radverkehr

Im Blick behält die Polizei den Radverkehr in Eckernförde. Zwei-Richtungs-Radwege verfügen hier aus Platzgründen über keinen Mittelstreifen. Manche Radwege sind für eine Benutzungspflicht zu schmal, wie der noch ungelöste Engpass am Mühlenberg. Im Gespräch ist eine Teilverlegung des Radverkehrs auf die Straße. Insgesamt, so lautet das Fazit von Revierleiter Lohmeyer zur Verkehrsunfallstatistik 2019, habe sich Situation trotz der Zunahme des Verkehrs nicht verschlechtert.

