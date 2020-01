Eckernförde

Dem Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind am Donnerstagabend zwei Verdachtsfälle zu einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die beiden Personen seien im Krankenhaus Eckernförde in Quarantäne genommen worden, wie das Amt am Abend mitteilte.

"Die betroffenen Personen wurden umfassend medizinisch untersucht und die Proben zur weiteren Untersuchung an das Labor geschickt - an das Institut für Virologie der Charité, Berlin", sagte ein Sprecher des Kreises am Abend. Sobald die Untersuchungsergebnisse aus dem Labor vorliegen, wolle der Kreis weitere Informationen abgeben.

Von RND/kha