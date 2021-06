Eckernförde

Den Kern bilden die Sommerkonzerte der Kirchen, die nicht nur geistlichen Charakter haben werden. „Lange war Pause, jetzt freuen wir uns wieder auf Kultur“, sagt Katje Kanowski, Kirchenmusikdirektorin von St. Nicolai. Seit Pfingstmontag laufen wieder Gottesdienste, jetzt sollen auch die Konzerte wieder starten. Bei der Frage nach dem Wie in der Pandemie hat St. Nicolai den Kirchplatz wiederentdeckt. Die Kirchengemeinde Borby lässt ihre Konzerte hingegen in der Kirche stattfinden. Damit stehen für die Sommerkonzertreihe im Wechsel zwei Standorte zur Verfügung.

Veranstaltungsreihe mit Perspektive

Dabei gehe es nicht um ein streng geistliches Programm, erläutert Kanowski. „Wir wollen auch Lust auf den Sommer und auf das Musikhören machen.“ So entstand gemeinsam mit der Eckernförder Touristik und der Stadt die Idee des Eckernförder Kultursommers. Sie soll auch langfristig die Perspektive für das Ostseebad beinhalten, gemeinsam mit vielen anderen Anbietern Kultur in das sommerliche Eckernförde zu bringen. Laut der städtischen Kulturbeauftragten Andrea Stephan soll dabei unter einer gemeinsamen Dachmarke das Kunst- und Kulturprogramm präsentiert werden.

Den musikalischen Auftakt macht am Freitag, 11. Juni, St. Nicolai mit dem Unoduotrio und einem Repertoire aus „Tänzen und Träumen“ auf dem Kirchplatz. Rund 100 Zuhörer finden hier unter freiem Himmel Platz. Ein Nachweise eines aktuellen Tests oder als Geimpfter oder Genesener ist erforderlich. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. In der Musikpause kann ein Catering mit kleinen Speisen und Getränken der Feinen Essbar geordert werden. Borby startet am 2. Juli mit Klezmer, Folk und Tango in der Kirche. Hier können voraussichtlich 90 Besucher eingelassen werden, die ebenfalls getestet, geimpft oder genesen sein müssen.

Borbyer Konzerte in der Kirche

„Bei uns geht es nur drinnen“, sagt Kirchenmusiker Heiko Henrich. Zumal Programmpunkte wie Gong-Konzert, Gitarren- und Cello-Soli die Stille eines Raums erfordern. „So setzen wir einen Kontrapunkt zur Stadt“, sagt Henrich. Der Eintritt kostet hier zehn Euro. Ebenfalls gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln mit Kontaktnachverfolgung über die Luca-App. Alle Konzerte, auch die in St.Nicolai, beginnen freitags um 20 Uhr. Dazu gesellen sich in der St.-Nicolai-Kirche an Sonnabenden drei Orgel-Matinees, die jeweils um 11 Uhr beginnen.

Kulturschaffende sollen sich melden

Die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG) hat für den Kultursommer eine eigenes Logo geschaffen. „Unsere Aufgabe ist es, die Veranstaltungen auf den Internetseiten des Ostseebades und im Programmheft gebündelt zu präsentieren“, sagt Veranstaltungsleiter Stephan Vollbehr. Er ruft alle Kulturschaffenden dazu auf, sich bei der ETMG mit ihren Angeboten zu melden, um in den Kultursommer mit aufgenommen zu werden. Beispielsweise wird auch das im September geplante Kunst- und Kulturfest in Borby darunter fallen.

Die ersten zehn Konzerte

St. Nicolai:

Freitag, 11. Juni: „Unoduotrio“ mit buntem Programm von Ragtime bis Tango, 20 Uhr.

Sonnabend, 19. Juni: Musikalische Italienreise mit Orgel und Violine, 11 Uhr.

Freitag, 25. Juni: „Swing und mehr“ mit Ida, Melf und Heiko, 20 Uhr.

Freitag, 9. Juli: Von Küste zu Küste mit „Sing your Soul“, 20 Uhr.

Sonnabend, 17. Juli: Orgelmatinee „Fiori Musicalli“, 11 Uhr.Freitag, 23. Juli: Stoker Jazz Band, 20 Uhr.

Kirche Borby:

Freitag, 2. Juli: 3/4 Sieben – Klezmer, Folk und Tango, 20 Uhr.

Freitag, 16. Juli: Drehorgel-Konzert mit den Biermännern, 20 Uhr.

Freitag, 23. Juli: „Les Heureux Moments“ – Barockmusik und Tanz, 20 Uhr.

Freitag, 30. Juli: Gong-Konzert mit Peter Heeren, 20 Uhr.