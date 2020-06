Untersuchungen gegen Bauamtsleiter

Gettorf

Auf einem Grundstück in Revensdorf wollen die drei Gesellschafter Wohnungen bauen. Amtsdirektor Matthias Meins bestätigte die internen Untersuchungen gegen den Bauamtsleiter. Weitere Fragen ließ Meins unbeantwortet. „Aus einem laufenden Verfahren kann ich nicht berichten“, sagte er.

Seinen Dienstherrn hatte der Bauamtsleiter offenbar nicht darüber informiert, dass er Geschäftsführer einer Immobilienfirma werden wolle. Das wäre laut Landesbeamtengesetz jedoch notwendig gewesen. Eine Nebentätigkeit hätte der Zustimmung bedurft. Interessenkollisionen mit der Beamtentätigkeit müssen dabei ausgeschlossen sein.

Bauamtsleiter aus Gettorf ist Geschäftsführer der Immobilienfirma

Seit gut einer Woche steht in Revensdorf in der Gemeinde Lindau das Banner der Firma JAS UG & Co. KG. Aufschrift: „Hier entsteht bald: Die Wohn-Oase!“ Auf der anderen Straßenseite hat die Gemeinde Lindau ein eigenes Baugebiet auf dem ehemaligen Raiffeisengelände ausgewiesen.

Es könnte der Eindruck entstehen, als vermarkte JAS die gemeindlichen Baugrundstücke. Das verneint Bürgermeister Jens Krabbenhöft ( CDU). „Wir verkaufen unsere Grundstücke selbst.“ Das Schild der Firma JAS habe ihn irritiert. Die Untersuchungen gegen den Bauamtsleiter bestätigte auch er.

Der Blick ins Handelsregister weist den Bauamtsleiter als alleinigen Geschäftsführer der am 11. Juni 2020 eingetragenen Unternehmergesellschaft (UG) & Co. KG sowie der am 8. Juni als Komplementär eingetragenen UG aus. Vollhafter ist der Bauamtsleiter.

JAS UG & Co. KG hat ihren Sitz in Neudorf-Bornstein

Neben dem Beamten ist zweiter gleichberechtigter Mitgesellschafter der UG & Co. KG Christoph Arp, Inhaber der gleichnamigen Tischlerei in Neudorf-Bornstein. Arp ist ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Neudorf-Bornstein und gehört der CDU an.

Dritter Gleichberechtigter ist Sönke Sievertsen, Inhaber und Geschäftsführer mehrerer Baufirmen in Gettorf. Sievertsen und Arp sind Cousins. Die Firma JAS nutzt als Anschrift eine Adresse des ehrenamtlichen Bürgermeisters und Unternehmers Arp in Neudorf-Bornstein.

Der Bauamtsleiter äußerte sich auf Nachfrage nicht zu den Untersuchungen.

Das steht im Landesbeamtengesetz Hätte der Bauamtsleiter als Beamter die Firmengründung dem Dienstherrn vorab melden und eine Genehmigung abwarten müssen? Das Landesbeamtengesetz gibt das vor, offenkundig versäumte es der Bauamtsleiter. In Paragraf 73 (1) heißt es: „Soweit durch die Nebentätigkeit die Beeinträchtigung dienstlicher Interessen zu besorgen ist, ist ihre Übernahme einzuschränken oder ganz oder teilweise zu untersagen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Nebentätigkeit (...) die Beamtin oder den Beamten in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann“ oder sie „in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der die Beamtin oder der Beamte angehört, tätig wird oder tätig werden kann“.

Einnahmen aus dem Bauobjekt sollen Familien der Firmeninhaber absichern

Mitgesllschafter Arp erklärte nach Rücksprache mit seinem Cousin Sievertsen: „Wir drei haben die Firma JAS gegründet, um ein 1800 Quadratmeter großes Grundstück in Revensdorf zu erwerben, auf dem wir Wohnungen – voraussichtlich kleinere Mietobjekte – bauen wollen.“

Das Grundstück haben sie bereits gekauft. Weiter ist die Wohn-Oase noch nicht, ein Bauantrag etwa ist noch nicht gestellt worden. Jeder der drei Männer sei zu einem Drittel an JAS beteiligt, sagte Arp weiter. „Das Projekt soll mittelfristig der Absicherung unserer drei Familien dienen.“

Die Rechtsform der UG & Co. KG habe das Trio gewählt, weil es damit nur einmal zu Beginn, nach dem Kauf des Privatgrundstücks, die Grunderwerbssteuer habe zahlen müssen. „Daran kann ich nichts Negatives erkennen. Der Geschäftsführer bekommt zudem gar kein Gehalt. Hier gibt es gar nichts hinter dem Berg zu halten.“

Interessenkollision im Bauamt Dänischer Wohld in Gettorf ?

Die Firmen von Arp und Sievertsen sind in der Vergangenheit mehrfach im Amtsbereich an Ausschreibungen öffentlicher Bauvorhaben beteiligt gewesen. In solchen Fällen bearbeitet das Bauamt in Gettorf die Unterlagen. Baugenehmigungsbehörde ist das Kreisbauamt in Rendsburg.

Arp sagte auf Nachfrage, er könne kein Problem darin erkennen, mit dem zuständigen Bauamtsleiter eine Immobilienfirma gegründet zu haben.

„Ich ging davon aus, alles sei abgeklärt. Eine Gefahr der Interessenkollision sehe ich nicht“, sagte Arp. Konsequenzen nach Bekanntwerden der Untersuchungen gegen den Bauamtsleiter wolle er vorerst nicht ziehen. „Ich warte die Analyse ab. Aber ich bin mir bewusst, dass es jetzt jede Menge Diskussionen gibt.“

