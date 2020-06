Nach Pfingsten schauen die Gemeinden an der Eckernförder Bucht gebannt auf die kommenden Wochen und die Sommerferien. Die Bürgermeister rechnen damit, dass der Druck vor allem durch Tagestouristen zunimmt. Am Montag war der Andrang an der Küste bereits groß, Noer musste sogar eine Straße sperren.