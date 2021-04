In Eckernförde läuft ein Experiment unter freiem Himmel: die Modellregion Tourismus. Im Mittelpunkt steht die Frage: Schleppen Touristen beim Urlaub an der Ostsee das Coronavirus ein? Um das zu klären, wird die Modellregion wissenschaftlich begleitet. Doch was heißt das? Welche Daten werden erfasst?