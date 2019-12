Brandursache: technischer Defekt

Eckernförde

Nach Angaben des Presseoffiziers, Fregattenkapitän Bastian Fischborn, ist das Feuer vermutlich durch einen Lichtbogen in Folge eines Kurzschlusses entstanden. Die Schutzvorrichtung, die in diesem Fall hätte auslösen müssen, sprang nicht an. „Es ist also einstweilen von einem technischen Versagen auszugehen“, so der Sprecher. Die Landanschlusszentrale im Marinestützpunkt ist vor einer Woche nahezu komplett ausgebrannt. Die darin untergebrachte Technik für die Stromversorgung von Schiffen und Booten ist zerstört und muss erneuert werden.

U-Boote werden in Kiel zusammengelegt

Glück für die U-Boote: Die Ladeanlagen für die mit Brennstoffzellen ausgestatteten Einheiten der modernen 212A-Klasse sind weitestgehend intakt geblieben. Die Umspannstation für die Pierliegeplätze der Boote ist von dem Brand nicht betroffen, die Landanschlusszentrale hingegen schon. Als sicher kann gelten, so Fischborn, dass deren Gebäude durch einen Neubau ersetzt werden müsse. Die U-Boote werden über die Feiertage im Marinearsenal Kiel zusammengelegt und dort von mobilen Generator-Anlagen mit Strom versorgt. Laut Fischborn ist davon auszugehen, dass die Liegeplätze in Kiel auch in den kommenden Monaten genutzt werden.

Ersatzlösung für die Stromversorgung ist in Arbeit

Der Tender „Main“ liegt noch an der Außenmole in Eckernförde, ein Flottendienstboot an einer Schwimmpier des Marinestützpunkts. Für sie ist die Versorgung noch unklar. Falls die Molen anderweitig unter Strom genommen werden können, behalten beide Schiffe ihre Liegeplätze im Marinehafen. Funktioniert diese Lösung nicht, wäre nach Worten von Fischborn eine Verlegung in den benachbarten Hafenteil der Wehrtechnischen Dienststelle WTD 71 eine Option. Dieser Bereich ist vom Brand der Landanschlusszentrale des Stützpunktes nicht betroffen.

Weiterhin arbeitet das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum daran, schnellstmöglich die durch den Brand ausgefallenen Funktionen mit Ersatzlösungen wieder herzustellen.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier