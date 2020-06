Eckernförde/Flensburg

Dem Prozess war eine Serie von Brandstiftungen zwischen März und Juli 2018 vorausgegangen. Dabei gingen vor allem Müllbehälter und Altkleidercontainer in Eckernförde und Rendsburg in Flammen auf.

Das wertete die Kammer in neun Fällen als Sachbeschädigung und einmal als versuchte Sachbeschädigung. Schwerer wogen jedoch zwei Taten in Eckernförde und Sörup.

Verurteilung wegen Brandstiftung am Vogelsang-Kiosk in Eckernförde

Der 21-Jährige wurde wegen des Feuers am historischen Vogelsang-Kiosk an der Borbyer Uferpromenade in der Nacht auf den 29. Juni der Brandstiftung schuldig gesprochen. Am gleichen Abend legte er zuvor Feuer an einer Holzhütte im Umwelt-Info-Zentrum und an Müllcontainern der Gudewerdtschule am Pferdemarkt.

Während beide Brände schnell gelöscht werden konnten, fiel das Feuer am Kiosk verheerend aus. Das Gebäude wurde völlig zerstört, der Sachschaden lag im sechsstelligen Bereich.

Der Brandstifter hatte einen Strandkorb angezündet, der sich direkt an der Hauswand befand. Die Flammen griffen schnell auf das Reetdach über, wo sie sich rasant ausbreiten konnten.

Landgericht Flensburg stellte auch schwere Brandstiftung fest

Trotz großen Einsatzes konnte die Feuerwehr Eckernförde den Vogelsang-Kiosk nicht retten. Das städtische Gebäude wurde damals gastronomisch genutzt. Darin befand sich die beliebte "Naturkostbar" von Pächterin Simone Schmidt. Inzwischen ist der Kiosk wieder aufgebaut.

Später kam es durch den 21-Jährigen noch zu einem Feuer im Kreisbahnhofshotel Sörup, wo er Matratzen angezündet hatte. Diese Tat wertete das Gericht als schwere Brandstiftung.

Zunächst war dafür sogar versuchter Totschlag in Erwägung gezogen worden, weil sich Gäste in dem Hotel aufhielten. Zur Verurteilung wegen eines Kapitalverbrechens kam es jedoch nicht.

Vorwurf des versuchten Totschlags schied aus

"Die Kammer hatte Zweifel daran, dass der Angeklagte mit Tötungsvorsatz gehandelt hat", erklärte Gerichtssprecher Martin Wunderlich auf Nachfrage. Es hätten zwar einige Anhaltspunkte dafür gesprochen, doch die Aussage einer Sachverständigen, die den Angeklagten untersucht hatte, hielten das Gericht davon ab.

Der Brandstifter hätte zwar davon ausgehen können, dass Menschen in dem Hotel durch ein Feuer sterben konnten, doch das habe er bei der Tat nicht absehen können. Grund dafür sei ein Rückstau seiner intellektuellen Entwicklung, so der Gerichtssprecher.

Der 21-Jährige habe damals nicht abgewogen zwischen Tat und möglichen Folgen. Deshalb sah die Kammer keinen Vorsatz und der Vorwurf des versuchten Totschlags schied aus.

Freiheitsstrafe nach Jugendstrafrecht

Ob der junge Mann auch vermindert schuldfähig ist, stellte das Gericht nicht fest, schloss es aber auch nicht gänzlich aus. Die Sachverständige habe zumindest eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit attestiert.

Das Urteil erging nach Jugendstrafrecht, in dem keine Einzelstrafen für jede Tat verhängt werden, sondern die Gesamtschau zu einer Einheitsstrafe führt. "Das Erziehungsprinzip steht dabei im Vordergrund", erklärte Martin Wunderlich.

Ihm zufolge sind zwei Jahre und zehn Monate Haft durchaus als hohe Ahndung zu verstehen. Das Gericht habe die im Jugendstrafrecht verankerten "schädlichen Neigungen" bei dem Angeklagten gesehen.

21-Jähriger sitzt bereits in der Schleswiger Jugendanstalt

Hintergrund dafür sei, dass eine Steigerung in der Qualität der Taten vorliege. Der 21-Jährige sitzt bereits in der Schleswiger Jugendanstalt. Für seine Haft wird dem Gerichtssprecher zufolge in Zusammenarbeit mit Pädagogen und Sozialarbeitern ein Vollzugsplan erstellt, um ihm zu helfen.

Der Prozess vor dem Landgericht musste im Mai noch einmal komplett neu aufgerollt werden. Ursprünglich stand der Angeklagte vor dem Amtsgericht Flensburg, wo er die Taten bereits gestanden hatte.

Dabei kam durch eine Zeugenaussage heraus, dass der Vorwurf der versuchten Tötung in Frage kam. Deshalb wurde der Fall an das Landgericht verwiesen, das für Kapitalverbrechen zuständig ist.

