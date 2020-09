Dänischenhagen

Wie kommt ein Politikwissenschaftler dazu, ein Buch über Peter Norman Nissen zu schreiben, den Erfinder der Nissenhütte? Er habe immer angestrebt, Dinge zu tun, auf die er Lust habe, erzählt der Dänischenhagener Uwe Carstens. Und im Fall Nissen möchte er mit drei Irrtümmern aufräumen.

Wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch über Peter Norman Nissen zu schreiben?

Uwe Carstens: Ich habe sehr viel über Flucht, Vertreibung und Integration geschrieben. Dann kommen Sie gar nicht um die Nissenhütte herum. Sie ist mit den Engländern im Zweiten Weltkrieg gekommen. Die glaubten, bevor sie nach Deutschland gingen, dort wäre alles kaputt. Und sie bräuchten Nissenhütten – als Unterkunft für ihre eigenen Truppen. Dann waren sie erstaunt, als sie hier in Kiel noch hervorragende, repräsentative Gebäude vorgefunden haben. Es handelte sich um Bauten des NS-Staates, zum Beispiel das heutige Landtagsgebäude. Sie wurden nach 1945 von den Engländern beschlagnahmt. Und standen leer, weil sich die Herrschaften verabschiedet hatten. Die Briten haben ihre Hütten zur Verfügung gestellt. In Kiel gab es dann in den 1990er-Jahren eine Ausstellung im Rathaus. Die beschäftigte sich mit dem, was aus Trümmern entstanden war. Unter anderem wurden dort die Nissenhütten-Lager aufgezählt. Wir hatten hier in Kiel richtig große. In einem Leserbrief schrieb jemand, der Name komme von den Läuse-Nissen, die die Flüchtlinge unter bestimmten Umständen hatten – und darum hießen die Hütten Nissenhütten.

Stimmt das?

Tja, dann habe ich einen Leserbrief geschrieben. Dass man versucht hat, durch das Insektizid DDT den Zuzug der Läuse gering zu halten, sodass es wenig Gründe gab, diese Hütten nach den Parasiten zu benennen. Ich fragte: Könnte es nicht vielleicht sein, dass es sich beim Namensgeber um Peter Norman Nissen handelt? Einen – damals wusste ich es noch nicht besser – Kanadier, der die Nissenhütte erfunden hat? Auch dieser Leserbrief wurde in den Kieler Nachrichten abgedruckt. Nachdem ich aber recherchiert habe, weiß ich eine Menge mehr über Nissen – und eben auch, dass er kein Kanadier war.

Was war er dann?

Sein Vater war ein Norweger, aus Bergen. Der ging nach Amerika und war ein richtiger Vorläufer von Peter Norman Nissen – ein Erfinder: Er hat die Stampmill erfunden, die Stampfmühle. Die nutzte man zum Zertrümmern von Erzen. Sie eignete sich aber auch sehr zum Fördern von Gold aus dem Erz. Der Vater von Peter Norman war ein unruhiger Geist. Er zog überall umher. So kam er auch nach New York. Dort wurde 1871 Peter Norman geboren. Der Vater ging später noch nach Ontario in Kanada. Und der Sohn nach Afrika und in die ganze Welt – letztlich auch nach England.

Was war Ihnen besonders wichtig bei ihrem Projekt?

Ich wollte mit drei Irrtümern aufräumen. Erstens: Es sind nicht die Läuse-Nissen, nach denen die Hütte benannt wurde. Es ist Peter Norman Nissen, der 1871 in New York und nicht in Kanada geboren wurde, also ein Amerikaner ist. Dritter Irrtum: Die Nissenhütte wurde nicht 1870 oder so erfunden. Ich habe abenteuerliche Daten gefunden, die noch vor der Geburt von Peter Norman lagen. Sie wurde 1916, während des Ersten Weltkriegs, entwickelt. Es gab dafür einen klaren Auftrag an Peter Norman Nissen, der Royal Ingenieur war. 1916 wurde sie auch fabriziert. Seine Vorgesetzten waren begeistert – er hat später einen dicken Orden bekommen.

Nissenhütten waren auch hier verbreitet – in Kiel zum Beispiel. Gab es Hütten in Dänischenhagen oder im Dänischen Wohld?

Hier in Rendsburg-Eckernförde gab es ebenfalls Hütten. Man kann generell sagen, es gibt keinen Platz, wo nicht wenigstens eine Nissenhütte stand. Die Engländer waren recht großzügig, was das angeht. Die Nissenhütte war komplett zerlegbar. Der Grundsatz war: Sie muss in vier Stunden von sechs Mann aufgebaut werden können. Und sie muss auf einen normalen Armee-lastwagen passen. Wir hatten in Schleswig-Holstein 728 Flüchtlingslager. Und allein in Kiel waren davon 44 anerkannte Kriegsfolgehilfenlager, die einer Verwaltung unterstellt waren. Kiel war die Rüstungsschmiede des Deutschen Reiches. Um Kiel herum, insbesondere auf dem Ostufer, waren jede Menge Barackenlager. Das bekannteste ist vermutlich Solomit. Das größte Nissenhüttenlager war wohl am Professor-Peters-Platz – am Westring, wo jetzt die Feuerwehr ist. Da standen 129 Hütten.

In einer Wellblechhütte ist es doch im Sommer heiß, im Winter kalt?

Ja, es stellte sich heraus, dass die Hütten als Unterkünfte sehr ungeeignet waren. Als Peter Norman Nissen den Auftrag bekam, hat er erst mit Holz experimentiert. Dann kam er sehr schnell auf Wellblech – das von einem Deutschen namens Carl Ludwig Wesenfeld erfunden wurde. Durch die Wellen erfährt es sehr hohe Stabilität. Und man kann es sehr gut zerlegen. Das Prinzip, Unterkünfte in Module einzuteilen, gab es auch in Deutschland, zum Beispiel mit den Reichsarbeitsdienstbaracken. Die konnten beliebig verlängert oder verkürzt werden. Wie die Nissenhütte, die in beliebiger Größe errichtet werden kann. Es gibt unendlich viele Formen der Nissenhütte. Und eine Grundform, die Nissen-Bow-Hütte – also Bogenhütte.

Wie ist Nissen darauf gekommen?

Er war eine Kopie seines Vaters! Zog umher, erfand überall etwas. Zum Beispiel auch Sohlen mit Luft drin. Die sind wahrscheinlich nie gebaut worden. Er hat seine Stampmills verkauft, die er weiterentwickelt hatte. Aber irgendwann hatte jeder so ein Ding. Dann versuchte er sein Glück in England. Dort wurde er bei den Soldaten als Leutnant eingestellt. Er hat sich als kluger Kopf, der Ideen hatte, ausgezeichnet. Und dann brauchte England, das viele Kriege auch außerhalb des Mutterlandes führte, Unterkünfte. Peter Norman Nissen schreibt, dass ihm eines Nachts eine Riesenhütte aus Ontario einfiel. Die hatte einen großen Bogen, wenn man reinkommt. Das war eine Eisbahn. Er dachte sich: Wenn man eine Hütte rund macht, fallen viele Dinge weg: Es gibt keine Traufen mehr, man kann alles zerlegen, klein machen. Er stand auf und machte auf einen Zettel die erste Zeichnung einer Nissenhütte. Die zeige ich auch in meinem Buch.

Wie war das Leben in der Nissenhütte als Flüchtlingsunterkunft?

Sie hatte 40 Quadratmeter Fläche. Da lebten manchmal bis zu 20 Flüchtlinge, in Betten übereinander. Im Sommer war das wie ein Glutofen. Tagsüber konnte sich kein Mensch darin aufhalten. Die hatten ja keine Isolation. Dabei hatte Nissen eine vorgesehen, aus Holz. Aber die Soldaten in einer Testhütte haben, als es kalt war, die Isolation herausgerissen und verfeuert. Im Winter konnte man in der Hütte Schlittschuh laufen. Daher wurden im Kältewinter 1947 in Kiel sämtliche Nissenhüttenlager evakuiert. Vor allem, weil Kinder herausgeholt werden mussten. Das war grausam. Aber als Unterkunft für Kinder war sie ja auch nicht gedacht.

Werden Nissenhütten noch heute genutzt?

Es gab findige Leute, die haben sie ausgebaut. In Husum gibt es eine richtige Nissenhütten-siedlung. Wenn man da reinkommt, denkt man: Da ist alles viereckig, nichts ist rund. Ganz wunderbar! Nissen hat übrigens die Blütezeit der Nissenhütte in Deutschland nicht mehr erlebt: Er starb im März 1930 im Alter von 59 Jahren.

Sie haben es angesprochen: Peter Norman Nissen hat noch viele andere Sachen erfunden – wie den Schuh mit Luftdämpfung. Das ist ja ganz modern.

Ja, das ist eine Sohle mit einer Luftkammer. Niemand weiß aber, ob das Ding je gebaut wurde. Aber das soll ja nur zeigen, dass er sehr viele Ideen hatte. Und er konnte unglaublich gut zeichnen. Das war ein Allrounder. Sonst hat er leider nichts erfunden, was es heute noch gibt. Die Nissenhütte war seine nachhaltigste Erfindung. In der Originalversion findet man sie natürlich nicht mehr. Die Amerikaner haben das aber weiterentwickelt zur Quonset-Hütte. Quonset stammt aus der Indianersprache, steht für einen Armeestützpunkt. Die haben die Nissenhütte weiter nach außen gezogen und bekamen dadurch eine größere Fläche. Das sind richtig tolle Gebäude geworden. Aber immer noch basierend auf dem genialen Gedanken von Nissen.

