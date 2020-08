Gettorf

Die Höfe könnten nicht unterschiedlicher sein: Ökologische Landwirtschaft familiär mit Hofladen, Schweinemast im Stall mit Biogasanlage nebenan, solidarisches Wirtschaften im mit Ziegenhaltung, Digitalisierung der konventionellen Milchviehhaltung im großen Stil. Der Bogen, den die Landwirtschaft im Dänischen Wohld spannt, ist weit.

Roboter im Kuhstall von Lindau

Am Sonnabend, 29. August, startet die erste Führung von 10 bis 12 Uhr auf dem Hof Gravert in Lindau, An der Mühlenau 18. 280 Kühe liefern auf dem großen Familienbetrieb jeden Tag 8500 Liter Milch ab.

Der Chip im Halsband verrät, was jedes Tier leistet und wie gesund es ist. Der Roboter-Melkstand erkennt jede Kuh sofort und zeigt ihre Daten an. Eine Biogasanlage betreibt der Familienbetrieb auch auf seinem Land.

Schinkel und die Solidarische Landwirtschaft

Am Sonnabend, 5. September, folgt von 14 bis 16 Uhr das Kontrastprogramm auf dem Hof Mevs in Schinkel, Senfstraße 15. Seit 1988 wird nach Bioland-Richtlinie gewirtschaftet. Der Betrieb gehört der Solidarischen Landwirtschaft der Schinkeler Höfe an.

Deren Produkte werden garantiert von festen Kunden, die Mitglieder sind, abgenommen. Die teilnehmenden Betriebe erhalten auf diese Weise feste monatliche Beiträge. Eine Besonderheit auf dem Hof Mevs ist die muttergebundene Lämmeraufzucht bei der Ziegenhaltung.

Biohof Wulfshagenerhütten mit Direktvermarktung

Am Sonnabend, 12. September, stellt sich in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr ein weiterer ökologischer Betrieb vor: Hof Rzehak im Tüttendorfer Ortsteil Wulfshagenerhütten, Holander Allee 24. Seit 1985 wird auch hier nach Bioland-Vorgaben gearbeitet.

Es gibt 38 Milchkühe, die noch Hörner tragen dürfen. Die Nachzucht trinkt direkt bei den Müttern und wächst auf dem Hof auf. Die Geschwister Tonia und Yannick übernahmen den Hof von den Eltern. Heute wird die Milch größtenteils in der eignen Hofmolkerei verarbeitet. Fleisch und Milchprodukte vermarktet die Familie im Hofladen.

Biogas, Schweinemast, Marktfruchtbau in Tüttendorf

Die letzte Führung der VHS-Reihe bietet am Sonnabend, 19. September, von 10 bis 12 Martin Laß in Tüttendorf, Butterkamp 2. Der Hof in fünfter Generation entwickelte sich vom traditiollen Bauernhof zum konventionell bewirtschafteten Gemischtbetrieb mit Marktfruchtbau, Schweinemast und Biogaserzeugung.

Diese Anlage baut der er gerade zum Regenerativen Speicherkraftwerk um. Außerdem betreibt Laß ein Blockheizkraftwerk mit Nahwärmenetz am Gettorfer Schulzentrum. Ein zweites ist in Planung und erhitzt einige Gemüter sehr.

Alle Führungen können einzeln oder im Paket bei der VHS Gettorf gebucht werden. Die Gebühr pro Veranstaltung beträgt sechs Euro, Kinder bis 14 Jahre frei bezahlen nichts.

Details und das Anmeldungeformular gibt es hier.

