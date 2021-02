Osdorf

"Die Liebe hört niemals auf!", steht auf dem Plakat für die Aktion am Sonntag. Damit beziehen sich Pastor Thomas Heik und Vikarin Anika Tittes von der Kirchengemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft auf einen Bibelvers aus dem 1. Korinther-Brief. Doch nicht nur um die Bibel geht es.

Die beiden haben Kindergärten und die Grundschule gebeten, Wünsche für Menschen auf Papierherzen zu schreiben oder Bilder zu malen, die Liebe ausdrücken. 300 Herzchen sollen am Valentinstag die Leinen schmücken, die dann zwischen großen Metallherzen vor dem Gemeindehaus gespannt sind.

Anzeige

Kirche Osdorf wirbt für liebevollen Umgang trotz Corona-Abstands

"Auch Passanten dürfen am Sonntag zum Stift greifen und noch vorbereitete Herzen beschriften", ermuntert der Pastor. "Wir rücken nicht nur die romantische Liebe zwischen Partnern in den Fokus. Es geht um Liebe zur Familie, zu Geschwistern wie Freuden und um einen liebevollen Umgang miteinander - auch in dieser Zeit, die so viel Abstand verlangt."

Lesen Sie auch:Idee für den Valentinstag gesucht?

Vom Kirchenteam wird am Sonntag immer jemand bereitstehen, um auf einer Seite noch nicht beschriebene Herzen und Stifte auszugeben. Auf der Rückseite sind Bibelverse zur Liebe vermerkt. Zu einer Ansammlung soll es auf der Wiese - Pandemie gemäß - nicht kommen. Daher übernehmen Heik, Tittes und andere Aktive das Aufhängen.

Noch etwas hat sich das geistliche Duo einfallen lassen: Am Freitag, 12. Februur, zeichnen sie eine kurze Andacht draußen vor der Kirche auf. Das Video wird ebenso wie die Herzensgrüße auf dem Youtube-Kanal der Kirche Osdorf zu sehen sein.